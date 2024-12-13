Казахстанкий боксер Абылайхан Жусупов признан победителем чемпионата Азии, который прошёл в Чиангмае (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Напомним, в финале весовой категории до 71 килограмма Жусупов уступил Хавасбеку Асадуллаеву.

Казахстанская федерация бокса 11 декабря направила протест в организации IBA и ASBC. В официальном письме КФБ указала, что в поединке Абылайхана Жусупова и Хавасбека Асадуллаева со стороны узбекского боксера были грубо нарушены правила.

При этом судья Джованна Угренович (Сербия) в момент нарушений не сделала никаких замечаний. В качестве доказательства были прикреплены фото и видеоматериалы.

В результате IBA и ASBC пересмотрели бой и приняли решение присудить золотую медаль Жусупову.

Асадаллулаев в свою очередь отстранён от соревнований на неопределённый срок.