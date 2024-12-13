  • 13 Декабря, 14:10
  • BAIGENEWS

Боксёр из Узбекистана укусил казахстанского спортсмена и лишился золотой медали

Абылайхан Жусупов признан победителем чемпионата Азии.

Сегодня, 13:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
56
Фото: olympic.kz

Казахстанкий боксер Абылайхан Жусупов признан победителем чемпионата Азии, который прошёл в Чиангмае (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Напомним, в финале весовой категории до 71 килограмма Жусупов уступил Хавасбеку Асадуллаеву. 

Казахстанская федерация бокса 11 декабря направила протест в организации IBA и ASBC. В официальном письме КФБ указала, что в поединке Абылайхана Жусупова и Хавасбека Асадуллаева со стороны узбекского боксера были грубо нарушены правила.

При этом судья Джованна Угренович (Сербия) в момент нарушений не сделала никаких замечаний. В качестве доказательства были прикреплены фото и видеоматериалы. 

В результате IBA и ASBC пересмотрели бой и приняли решение присудить золотую медаль Жусупову.

Асадаллулаев в свою очередь отстранён от соревнований на неопределённый срок.

Самое читаемое

Наверх