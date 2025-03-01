Узбекистанский боксер Асадбек Мамаджонов несколько раз пытался исполнить борцовские приемы в поединке с казахстанцем Нуртасом Ажбеновым на вечере бокса в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Уже в первом раунде Мамаджонов поднял Ажбенова, понес его к канатам, а затем швырнул на канвас. За этот грязный прием боксер из Узбекистана получил устное внушение от рефери.

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В итоге Нуртас Ажбенов разгромил своего оппонента, победив единогласным решением судей — 100-90, 100-90, 99-91. Добавим, что казахстанец является чемпионом в легком весе по версии WBC Asian Continental.