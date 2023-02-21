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Сегодня, 04:32
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61Фото: instagram.com/dimash.niyazov
Боксёр из США восхитился казахстанскими полицейскими
Проживающий в США уроженец Казахстана боксер Димаш Ниязов похвалил казахстанских стражей порядка, передаёт BaigeNews.kz.
В своём Instagram Ниязов опубликовал видео с вооруженным мужчиной на улице Шымкента, где его обезвредили полицейские.
"Молодцы полицейские! Благодаря им смогли задержать мужчину и отобрать у него оружие. Браво", - описал кадры полицейский.
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20 февраля в Шымкенте мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу.
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