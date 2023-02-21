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instagram.com/dimash.niyazov Сегодня, 04:32
61
Сегодня, 04:32
61
Фото: instagram.com/dimash.niyazov

Боксёр из США восхитился казахстанскими полицейскими

Проживающий в США уроженец Казахстана боксер Димаш Ниязов похвалил казахстанских стражей порядка, передаёт BaigeNews.kz.

В своём Instagram Ниязов опубликовал видео с вооруженным мужчиной на улице Шымкента, где его обезвредили полицейские.

"Молодцы полицейские! Благодаря им смогли задержать мужчину и отобрать у него оружие. Браво", - описал кадры полицейский.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash⚡️Niyazov (@dimash.niyazov)

20 февраля в Шымкенте мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу.
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#Шымкент #полиция #соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:32
61
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