Боксёр из Казахстана побил соперника с 33 нокаутами

Фото: instagram.com/kulakhmet_tursynbay

Казахстанский боксёр Турсынбай Кулахмет провёл свой шестой бой на профи-ринге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Дубае (ОАЭ), где сразился с опытным колумбийцем Хоэлем Хулио. Этот поединок в первом среднем весе был рассчитан на восемь раундов и закончился победой Кулахмета нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Турсынбай Кулахмет одержал четвёртую победу в профессиональной карьере, а Хоэль Хулио потерпел уже семнадцатое поражение в профи. Добавим, что в своем предыдущем бою Кулахмет проиграл нокаутом доминиканскому боксеру Хуану Карлосу Абреу и лишился титула чемпиона WBC International в первом среднем весе.