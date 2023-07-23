- Боксёр из Казахстана побил соперника с 33 нокаутами 16:16 107
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 15:49 115
- Лукашенко: Нас стали напрягать вагнеровцы. Им хочется на запад 15:35 197
- Пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции в Караганде 15:18 169
- Учёные объединят клетки человеческого мозга с искусственным интеллектом 14:41 150
- Юных сёрферов спасли на побережье Каспийского моря 14:07 179
- "Второе сердце" для пациентов после инфаркта придумали таразские школьники 13:46 209
- Десятки тысяч людей в панике эвакуируются из-за лесных пожаров в Греции 13:15 192
- Илон Маск хочет заменить на Х птицу с логотипа Twitter 12:48 192
- Стартовало комплексное тестирование для поступления в магистратуру 12:19 203
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 11:43 418
- Упавшую с лошади в горах девушку спасли на вертолёте в ВКО 11:24 249
- Гвардеец спас 12-летнего спортсмена в гребном канале Астаны 11:17 324
- Почему "кофе 3 в 1" пить вредно, рассказали учёные 10:45 1114
- Селевым потоком размыло дамбу на плотине Талгар: 150 человек эвакуировали 10:16 376
- Стройматериалы из нефтеотходов, искусственный интеллект против инсульта – яркие проекты казахстанских ученых 10:00 348
- Википедия дала сбои в некоторых странах 09:48 296
- Скатова разгромили в полуфинале квалификации турнира в Хорватии 09:19 404
- Победительницу "Голос Казахстана. Дети" поздравили в родном городе 08:44 571
- Сократить прогулки советуют жителям столицы и ещё трёх городов в воскресенье 08:14 925
- При поддержке ПРООН презентован обновлённый турмаршрут в нацпарке в ВКО 07:42 406
- Потолок рухнул в квартире 200-летней двухэтажки в Уральске 06:05 644
- Духи с ароматом красного апорта создала учёная из Алматы 05:12 472
- 10 медалей завоевали казахстанские каратисты на чемпионате Азии 04:33 449
- Подросток на каноэ перевернулся на гребном канале Астаны 03:44 518
- В Казахстане усилят защиту прав потребителей, совершающих онлайн-покупки 02:48 493
- Водителя из Шымкента наказали за световые сигналы на авто 01:20 543
- Лесные пожары в Греции добрались до гостиниц, туристов эвакуируют 00:12 531
- Микрорайону "Жагалау" придадут столичный лоск, пообещал аким Астаны 22.07.2023 536
- В затопленном кипятком торговом центре в Москве нашли тела четверых погибших 22.07.2023 1549
- Из-за неизвестной болезни в Египте в Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами 22.07.2023 608
- Умерла дочь Чарли Чаплина 22.07.2023 719
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 1093
- Баян Алагузова поделилась фото из роддома 22.07.2023 2188
- В большей части Атырау в понедельник не будет света 22.07.2023 864
- Торговый центр в Москве затопило кипятком, три человека оказались заблокированными 22.07.2023 722
- Просидевшую два месяца в колодце собаку спасли казахстанские зоозащитники 22.07.2023 588
- Дожди, шквал и аномальная жара: каким будет воскресенье для казахстанцев 22.07.2023 639
- Новый метод лечения рака печени у детей начали применять в Алматы 22.07.2023 588
- Три человека погибли в страшном ДТП в Жетысу 22.07.2023 749
- Мутная вода: временно ограничена подача воды в одном из районов Алматы 22.07.2023 577
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 767
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 692
- Верховный суд поставил точку в деле об озёрах Малый Талдыколь 22.07.2023 595
- На Иссык-Куле похитили 12-летнего мальчика и требовали от родителей 300 тысяч долларов 22.07.2023 1129
- Популярный спектакль "Гауһартас" бьёт рекорды по продаже билетов 22.07.2023 795
- В минкультуры и спорта отреагировали на возможное проведение ЧМ по футболу в Казахстане 22.07.2023 599
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 638
- Дархан Кыдырали призвал журналистов больше продвигать природу родного края 22.07.2023 571
- "Лучший YouTube канал" и "Лучший подкаст" определят в Казахстане 22.07.2023 563
- В Астане построят новый мост через реку Есиль 22.07.2023 643
- Предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров 22.07.2023 731
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 843
- Вышла третья часть манги с участием Димаша Кудайбергена 22.07.2023 694
- Казахстанец сенсационно нокаутировал непобеждённого боксёра из Испании 22.07.2023 716
- Ретроградная Венера: чего не стоит делать в это время знакам Зодиака 22.07.2023 847
- Сколько стоит отдых в детских лагерях Казахстана и как к нему подготовиться 22.07.2023 691
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 1301
- Бублик сделал заявление о своем будущем после исторического Уимблдона-2023 22.07.2023 836
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в трёх городах Казахстана 22.07.2023 605
- ИИ-алгоритм для помощи журналистам разрабатывает Google 22.07.2023 661
- В Актау проведут внеплановую проверку "КазАзота" 22.07.2023 586
- 2307 казахстанских женщин бесплатно обучат IT-специальностям 22.07.2023 666
- Сериал о погибшем пожарном Аскаре Забикулине покажут в сентябре 22.07.2023 666
- Автобус с пассажирами перевернулся в Карагандинской области 22.07.2023 898
- Сноха оформила кредит на имя свёкра и присвоила деньги в Шымкенте 22.07.2023 944
- После дождя в Алматинской области откачана вода со 138 дворов домов 22.07.2023 794
- Комитет по возврату активов начнёт работать при Генпрокуратуре 22.07.2023 835
- Ветер частично сорвал крышу многоэтажки в Какелене 21.07.2023 656
- Балхаш и Темиртау остались без воды из-за аварий 21.07.2023 786
- О возможных селях в Алматы предупредили спасатели 21.07.2023 723
- Избран новый президент международного общества "Қазақ тілі" 21.07.2023 742
- Шокирующие кадры из Дома престарелых Семея: одна из сотрудниц рассказала подробности 21.07.2023 4007
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 730
- Отдыхающих эвакуировали в Алматинской области из-за опасного подъёма уровня воды в реке 21.07.2023 756
- Казахстанцы купили в июне более 123 кг золота 21.07.2023 735
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 841
- Казахстан хочет принять чемпионат мира по футболу 21.07.2023 876
- Изменения в правила выписывания рецептов внесли в Казахстане 21.07.2023 809
- Верховным судом поставлена точка по вопросу малого Талдыколя 21.07.2023 1153
- LOADING...
Сегодня, 16:16
107
107Фото: instagram.com/kulakhmet_tursynbay
Боксёр из Казахстана побил соперника с 33 нокаутами
Казахстанский боксёр Турсынбай Кулахмет провёл свой шестой бой на профи-ринге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он выступил на вечере бокса в Дубае (ОАЭ), где сразился с опытным колумбийцем Хоэлем Хулио. Этот поединок в первом среднем весе был рассчитан на восемь раундов и закончился победой Кулахмета нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Турсынбай Кулахмет одержал четвёртую победу в профессиональной карьере, а Хоэль Хулио потерпел уже семнадцатое поражение в профи. Добавим, что в своем предыдущем бою Кулахмет проиграл нокаутом доминиканскому боксеру Хуану Карлосу Абреу и лишился титула чемпиона WBC International в первом среднем весе.
Поделитесь:
-
Trend news
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 11:43 385
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 1090
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 765
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 688
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 637
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 841
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 1287
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 729
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 839
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1104
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1074
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 911
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 13765
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 863
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2412
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1384
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1878
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2277
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1929
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 18484
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1806
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1649
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2502
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1827
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6642
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2222
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7636
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1789
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2527
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2020
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2103
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29100
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4276
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2015
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7391
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3338
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2524
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2915
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3203
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2315
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2429
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3233
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6364
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2691
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2251
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5521
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5344
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3677
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3907
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2504
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4213
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3718
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2713
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2596
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2667
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14141
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3267
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2653
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3614
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4532
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3437
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3802
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3169
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3700
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4258
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3803
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3615
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3102
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4133
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2607
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5360
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3929
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 181617
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 3184
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5924
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 6320
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5985
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4851
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 4102
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8885
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 15:49 106
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 757
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1119
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 963
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1142
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1490
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1579
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1584
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1840
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2018
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1756
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2052
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2270
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2299
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2397
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2367
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2471
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2589
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2650
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2245
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2701
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2756
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2287
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2569
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2766
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2550
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2451
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2650
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2286
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3023
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2552
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2610
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3553
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2851
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2670
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2743
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2621
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2516
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2375
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2680
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3169
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2806
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2747
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4846
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2935
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3745
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4613
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3150
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3431
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40209
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2906
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4171
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3485
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3285
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4197
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3637
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3617
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4116
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4171
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4461
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5112
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6139
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4793
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4315
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4330
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4119
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5241
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6189
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5501
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4595
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4071
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5014
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4011
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4352
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4380
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4874
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4934
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4293
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5087
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5119