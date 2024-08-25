Боксёр из Казахстана побил непобеждённого соперника из Германии в бою за титул WBC

Выступающий за Германию уроженец Казахстана Роман Фресс выступил на вечере профессионального бокса в немецком Магдебурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

30-летний Фресс провёл бой против представителя Германии Ясина Басара за вакантный титул WBC International в первом тяжелом весе. Поединок продлился все отведенные на него десять раундов и закончился победой Фресса единогласным решением судей.

Таким образом, Роман Фресс одержал 21-ю победу в профессиональной карьере и завоевал титул WBC International в крузервейте. Ясин Басар потерпел первое поражение в профи после восьми побед.