  • 25 Августа, 21:56
  • BAIGENEWS

Боксёр из Казахстана побил непобеждённого соперника из Германии в бою за титул WBC

Сегодня, 20:43
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instagram.com/rfboxing Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: instagram.com/rfboxing

Выступающий за Германию уроженец Казахстана Роман Фресс выступил на вечере профессионального бокса в немецком Магдебурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

30-летний Фресс провёл бой против представителя Германии Ясина Басара за вакантный титул WBC International в первом тяжелом весе. Поединок продлился все отведенные на него десять раундов и закончился победой Фресса единогласным решением судей.

Таким образом, Роман Фресс одержал 21-ю победу в профессиональной карьере и завоевал титул WBC International в крузервейте. Ясин Басар потерпел первое поражение в профи после восьми побед. 

"Я выиграл свой боксерский матч и теперь с гордостью могу называть себя Чемпионом WBC International! Это была тяжелая битва, но ваша невероятная поддержка помогла мне пройти через это. Большой респект моему оппоненту. Спасибо всем, кто был там в прямом эфире и болел перед телевизором - вы сделали эту атмосферу потрясающей!, — написал Роман в соцсетях.

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