Боксёр из Казахстана избил абсолютного нокаутера

На вечере профессионального бокса в Алматы состоялся поединок между казахстанским боксером Адилжаном Сандыбековым и россиянином Ильнаром Ишимбаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Для Сандыбекова это был первый бой на профи-ринге, в то время как Ишимбаев уже начал профессиональную карьеру в прошлом году и имел в рекорде одну победу нокаутом. Этот бой прошел в полутяжелом весе и был рассчитан на шесть раундов. Он закончился победой Ишимбаева единогласным решением судей.

Таким образом, Ильнар Ишимбаев одержал вторую победу в профессиональной карьере, а Адилжан Сандыбеков дебютировал в профи с поражения. Напомним, также на вечере бокса в Алматы сегодня выступят казахстанский боксер Данияр Елеусинов и боец ММА Куат Хамитов.