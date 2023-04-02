Боксёр из Казахстана брутальным нокаутом выиграл бой за титул

Фото: Sports.kz

Уроженец Казахстана Роман Фресс провел титульный бой на вечере бокса в Хемнице (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фресс сразился с немцем Романом Горстом. Этот поединок был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял вакантный пояс чемпиона по версии Ассоциации немецких боксеров (BDB) в первом тяжелом весе. Итогом боя стала победа Фресса нокаутом во втором раунде. Перед этим рефери отсчитал Горсту нокдаун.

Таким образом, Роман Фресс одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере, а Роман Горст потерпел третье поражение в профи. Добавим, что Фресс родился в Возвышенке (Северо-Казахстанская область), однако в детстве переехал в Германию. Он был чемпионом в первом тяжелом весе по версии WBO Inter-Continental.