  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Боксёр из Казахстана брутальным нокаутом выиграл бой за титул
Sports.kz Сегодня, 11:44
330
Сегодня, 11:44
330
Фото: Sports.kz

Боксёр из Казахстана брутальным нокаутом выиграл бой за титул

Уроженец Казахстана Роман Фресс провел титульный бой на вечере бокса в Хемнице (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фресс сразился с немцем Романом Горстом. Этот поединок был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял вакантный пояс чемпиона по версии Ассоциации немецких боксеров (BDB) в первом тяжелом весе. Итогом боя стала победа Фресса нокаутом во втором раунде. Перед этим рефери отсчитал Горсту нокдаун.

Таким образом, Роман Фресс одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере, а Роман Горст потерпел третье поражение в профи. Добавим, что Фресс родился в Возвышенке (Северо-Казахстанская область), однако в детстве переехал в Германию. Он был чемпионом в первом тяжелом весе по версии WBO Inter-Continental. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:44
330
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх