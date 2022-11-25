Боксёр из андеркарда Головкина арестован за угрозы массовым расстрелом

Фото: sports.kz

При покупке автомата АК-47 в ломбарде Опа-Лока в штате Флорида (США) арестован гаитянский ветеран-джорнимен Азеа Августама (20-3, 12 КО). Он угрожал массовым расстрелом в своём боксёрском зале в Майами. Об этом пишет badlefthook.com, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Полиция сообщает, что Августама заканчивал тренировку в зале BOXR, когда у него вспыхнула ссора с тренером, который хотел, чтобы Азеа освободил место, чтобы тот мог начать занятия.

Отчёт сообщает, что спор дошёл до того, что владелец зала отозвал членство Августамы и вернул ему деньги.

Несколько дней спустя боксёр в Instagram опубликовал фото массового стрелка-убийцы в школе Паркленда с подписью, что он, Августама, "рассматривал возможность расстрелять" множество людей из-за того, что его выгнали, и "заявили, что я прикасался к девушке". Там же было написано, что он "готов стрелять из настоящего пистолета или базуки". Он также якобы отправил фото одному из людей в одном из залов, добавив: "Он первый, когда я получу свое оружие".

Экс-боксёра взяли с кокаином более чем на миллиард долларов.

Полиция узнала об угрозах и арестовала Августаму 15 ноября.

Августама выступал за Гаити в полутяжёлом весе на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В профи его самый главный бой был в 2014 году в андеркарте Геннадий Головкин — Марко Антонио Рубио, где он проиграл единогласным решением судей Эдвину Родригесу.

Сейчас он определён в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере трёх миллионов долларов. Ему грозит два пункта обвинения — письменные угрозы массового убийства и "просто" угроза убийством.