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Боксёр Батыр Джукембаев показал тренировку с одним из лучших наставников мира

Дата следующего боя Батыра Джукембаева пока не называется.

Сегодня, 10:48
АВТОР
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instagram.com/batyr_jukembaev Сегодня, 10:48
Сегодня, 10:48
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Фото: instagram.com/batyr_jukembaev

Казахстанский боксёр-профессионал Батыр Джукембаев продолжает подготовку к возвращению на ринг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в Х Батыр опубликовал видео тренировки с американским наставником Брайаном "БоМаком" Макинтайром, известным по работе с Теренсом Кроуфордом, а также его помощником Редом Спайксом.

"Мы работаем в лаборатории", — написал Джукембаев.

Отметим, что Макинтайр в 2023 году получил премию лучшего тренера года.

Дата следующего боя Батыра Джукембаева пока не называется, сам боксер говорил, что намерен в 2025 году провести три или четыре поединка. Его последнее на сегодняшний день выступление прошло в мае прошлого года в Плант-Сити (штат Флорида, США), в нем он победил техническим нокаутом в пятом раунде украинского боксера Ивана Редкача. 

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