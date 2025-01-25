Казахстанский боксёр-профессионал Батыр Джукембаев продолжает подготовку к возвращению на ринг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в Х Батыр опубликовал видео тренировки с американским наставником Брайаном "БоМаком" Макинтайром, известным по работе с Теренсом Кроуфордом, а также его помощником Редом Спайксом.

"Мы работаем в лаборатории", — написал Джукембаев.

Отметим, что Макинтайр в 2023 году получил премию лучшего тренера года.

Дата следующего боя Батыра Джукембаева пока не называется, сам боксер говорил, что намерен в 2025 году провести три или четыре поединка. Его последнее на сегодняшний день выступление прошло в мае прошлого года в Плант-Сити (штат Флорида, США), в нем он победил техническим нокаутом в пятом раунде украинского боксера Ивана Редкача.