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Боксёр Айбек Оралбай вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Сегодня, 15:31
АВТОР
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Olympic.kz Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:31
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Фото: Olympic.kz

В Париже продолжается Олимпиада. С победы на ней стартовал казахстанский боксёр Айбек Оралбай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК. 

В 1/8 финала весовой категории до 92 килограммов Оралбай бился против Олетена Олаоре из Нигерии.

Казахстанец одержал уверенную победу единогласным решением судей, отправив при этом соперника в нокдаун в первом раунде.

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