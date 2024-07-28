Боксёр Айбек Оралбай вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

В Париже продолжается Олимпиада. С победы на ней стартовал казахстанский боксёр Айбек Оралбай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В 1/8 финала весовой категории до 92 килограммов Оралбай бился против Олетена Олаоре из Нигерии.

Казахстанец одержал уверенную победу единогласным решением судей, отправив при этом соперника в нокдаун в первом раунде.