Боксёр Айбек Оралбай остался без медали Олимпиады
Сегодня, 21:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:27Сегодня, 21:27
172Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Айбек Оралбай не смог выйти в полуфинал Олимпиады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В 1/4 финала Оралбай оказался слабее именитого Лорена Альфонсо Домингеса (Азербайджан), карьера которого насчитывает победу на чемпионате мира, третье место на Олимпиаде-2020.
Оралбай уверенно провёл стартовый раунд, выиграв со счётом 4:1. Во втором соперник вернулся в игру - Альфонсо выиграл трёхминутку (3:2).
Судьба встречи решалась в третьем раунде. Вновь сильнее был Альфонсо - 3:2. В итоге он и прошёл в полуфинал.
Самое читаемое
- Трупный запах и огромные мухи: старый кожзавод травит жителей Семея на протяжении многих лет
- Вакцинация девочек-подростков в Казахстане: как отреагировали на юге страны
- Спикер Сената принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана
- Начальника ДП Жамбылской области временно отстранили от должности из-за видео в соцсетях
- Где и когда пройдут школьные ярмарки в Астане