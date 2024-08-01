Боксёр Айбек Оралбай остался без медали Олимпиады

Казахстанский боксер Айбек Оралбай не смог выйти в полуфинал Олимпиады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/4 финала Оралбай оказался слабее именитого Лорена Альфонсо Домингеса (Азербайджан), карьера которого насчитывает победу на чемпионате мира, третье место на Олимпиаде-2020.

Оралбай уверенно провёл стартовый раунд, выиграв со счётом 4:1. Во втором соперник вернулся в игру - Альфонсо выиграл трёхминутку (3:2).

Судьба встречи решалась в третьем раунде. Вновь сильнее был Альфонсо - 3:2. В итоге он и прошёл в полуфинал.