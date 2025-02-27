Боксёр Санжар Ташкенбай досрочно уступил на Кубке Странджа
В первом раунде отсчитали нокдаун.
Сегодня, 20:32
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Сегодня, 20:32Сегодня, 20:32
109Фото: olympic.kz
Казахстанец Санжар Ташкенбай потерпел поражение на Кубке Странджа в Софии (Болгария), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен на турнире представлял страну в весовой категории до 48 килограммов.
В бою против Луиса Руни (Ирландия) Ташкенбаю в первом раунде отсчитали нокдаун. После этого эпизода казахстанец отказался от продолжения поединка.
Причиной отказа стала травма руки.
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