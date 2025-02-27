  • 27 Февраля, 21:11
  • BAIGENEWS

Боксёр Санжар Ташкенбай досрочно уступил на Кубке Странджа

В первом раунде отсчитали нокдаун.

Сегодня, 20:32
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 20:32
Сегодня, 20:32
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Фото: olympic.kz

Казахстанец Санжар Ташкенбай потерпел поражение на Кубке Странджа в Софии (Болгария), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсмен на турнире представлял страну в весовой категории до 48 килограммов. 

В бою против Луиса Руни (Ирландия) Ташкенбаю в первом раунде отсчитали нокдаун. После этого эпизода казахстанец отказался от продолжения поединка.

Причиной отказа стала травма руки. 

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