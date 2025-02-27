Казахстанец Санжар Ташкенбай потерпел поражение на Кубке Странджа в Софии (Болгария), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсмен на турнире представлял страну в весовой категории до 48 килограммов.

В бою против Луиса Руни (Ирландия) Ташкенбаю в первом раунде отсчитали нокдаун. После этого эпизода казахстанец отказался от продолжения поединка.

Причиной отказа стала травма руки.