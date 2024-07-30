Боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы пробился в 1/4 финала Олимпийских игр
Сегодня, 01:19
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Сегодня, 01:19Сегодня, 01:19
52Фото: В. Семенов
Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) провел второй поединок в рамках Олимпиады-2024, передает BaigeNews.kz со сслылкой Olympic.kz.
В 1/8 финала ему противостоял серебряный призер Азиатских игр-2022 Лай Чжуэн из Тайбэя.
Стартовый раунд получился очень близким. Казахстанец выиграл его со счетом 3:2. Второй завершился точно также.
В заключительной трехминутке оба боксеры имели шансы на победу. В итоге бой раздельным решением выиграл Мухаммедсабыр, пробившись в 1/4 финала.
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