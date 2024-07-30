Боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы пробился в 1/4 финала Олимпийских игр

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) провел второй поединок в рамках Олимпиады-2024, передает BaigeNews.kz со сслылкой Olympic.kz.

В 1/8 финала ему противостоял серебряный призер Азиатских игр-2022 Лай Чжуэн из Тайбэя.

Стартовый раунд получился очень близким. Казахстанец выиграл его со счетом 3:2. Второй завершился точно также.

В заключительной трехминутке оба боксеры имели шансы на победу. В итоге бой раздельным решением выиграл Мухаммедсабыр, пробившись в 1/4 финала.