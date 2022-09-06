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  • Боксер Алимханулы привез исторический чемпионский титул в Казахстан
instagram.com/beriksultan Сегодня, 05:25
97
Фото: instagram.com/beriksultan

Боксер Алимханулы привез исторический чемпионский титул в Казахстан

Жанибек Алимханулы показал пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, который он привез в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz

Знаменитый боксер признает, что это исторический момент.

"Впервые в истории Казахстана. Впервые титул чемпиона мира по версии WBO в Казахстане", - сказал Берик Султан, работающий в команде нового обладателя титула в среднем весе. 

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила казахстанца полноправным чемпионом мира по их версии в среднем весе. Решение последовало за отказом от титула теперь уже экс-чемпиона американца Деметриуса Андраде. Он объявил о переходе в суперсредний вес, не захотев проводить защиту в поединке с Алимханулы.

Жанибек стал первым боксером из Казахстана, ставшим обладателем титула чемпиона мира по версии WBO.

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Сегодня, 05:25
97
Журналист

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