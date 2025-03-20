На 144‑й сессии Международного Олимпийского комитета в Коста-Наварино (Греция) приняли окончательное решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, передаёт BaigeNews.kz.

Изначально этот вид спорта исключили из соревновательной программы в феврале 2022 года. Это было связано с возникшими проблемами вокруг Международной ассоциации бокса (IBA). После того, как в июне 2023 года МОК окончательно отозвал признание IBA, судьба бокса на Олимпиаде оказалась под вопросом.

На ОИ-2024 в Париже боксёрские соревнования проводились под руководством специальной рабочей группы МОК.

В новом этапе развития руководство возложено на Международную федерацию бокса World Boxing, созданную в 2023 году. На сегодня в неё входят 84 национальные федерации. Организация получила временное признание от МОК, что даёт ей право курировать развитие бокса на мировом уровне.

"Решение МОК о включении бокса в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе - это долгожданный результат целенаправленных усилий и работы Wold Boxing и всей нашей Олимпийской комиссии. Это значит, что нам удалось сохранить мечту, которая вдохновляет тысячи спортсменов по всему миру. Как олимпиец, я понимаю, насколько это важно для будущих поколений чемпионов. Олимпийские игры - это не просто соревнования, это символ надежды, стремления к совершенству и возможность показать всему миру, на что ты способен. Я осознаю, какая большая ответственность лежит на нас, и понимаю, что предстоит ещё много работы. World Boxing намерена продолжать работу над максимальной прозрачностью в вопросах справедливого судейства и отбором спортсменов на предстоящие Игры", - сказал председатель Олимпийской комиссии Геннадий Головкин.

Казахстанская федерация бокса вошла в состав World Boxing в ноябре 2024 года.

Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе пройдёт с 14 по 30 июля.