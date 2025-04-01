Бокс с шестью пассажирскими автобусами загорелся в Семее
Автобусы успели эвакуировать, пострадавших нет.
Сегодня, 07:40
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Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
61Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Семее загорелся стояночный бокс частной компании, занимающейся международными пассажирскими перевозками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошёл ночью. Силы ДЧС выехали на вызов по повышенному рангу.
Выяснилось, что в боксе загорелся легковой автомобиль и огонь перешёл на деревянные конструкции гаража ангарного типа.
"Огнеборцам удалось ликвидировать угрозу распространение огня на соседние строения и спасти от пожара шесть рейсовых автобуса путём их эвакуации", – сообщает МЧС.
Пожар локализован на площади 250 квадратных метров, а затем был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. На месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.
Видео: МЧС РК
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