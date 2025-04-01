В Семее загорелся стояночный бокс частной компании, занимающейся международными пассажирскими перевозками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл ночью. Силы ДЧС выехали на вызов по повышенному рангу.

Выяснилось, что в боксе загорелся легковой автомобиль и огонь перешёл на деревянные конструкции гаража ангарного типа.

"Огнеборцам удалось ликвидировать угрозу распространение огня на соседние строения и спасти от пожара шесть рейсовых автобуса путём их эвакуации", – сообщает МЧС.

Пожар локализован на площади 250 квадратных метров, а затем был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. На месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.