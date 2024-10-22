Богдана и Кума на карантине: как амурские тигры проходят акклиматизацию в Казахстане

Программа реинтродукции тигра в Казахстане распланирована на многие годы вперед. Чтобы хищник вернулся в прежние места обитания, по расчётам ученых, должно пройти не менее 35 лет. Условно это время можно поделить на несколько этапов: подготовка территорий, выпуск зверя в природу и мониторинг успешности программы. Сейчас завершается первый из них. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, как себя чувствуют первые особи, привезенные в резерват "Иле-Балхаш" и почему для возвращения в исторический ареал обитания туранского тигра были выбраны его дальневосточные собратья.

Новости о возвращении туранского или, как его еще называют, каспийского тигра появляются в инфополе последние четырнадцать лет. Являясь одним из крупнейших подвидов среди своих сородичей, этот зверь представлял собой массивное животное длиной от двух до трех метров. Яркий окрас и густая шерсть позволяли умело маскироваться на местности. Но, к сожалению, это не спасло его от истребления. Если еще в девятнадцатом веке численность хищника составляла порядка десяти тысяч особей, то спустя сто лет он был полностью уничтожен.

"В середине XX века эти хищники полностью исчезли в Центральной Азии. Главной причиной их вымирания стало активное освоение плодородных пойменных территорий, что привело к резкому сокращению численности копытных животных - основного источника пищи тигров. Кроме того, в конце XIX столетия началась целенаправленная охота на тигров, что лишь усугубило ситуацию. В результате популяция диких кошек значительно сократилась, и вскоре они полностью исчезли. Последние документально подтвержденные наблюдения тигров на территории Казахстана датируются 1948 годом", - рассказали во Всемирном фонде дикой природы (WWF) в Центральной Азии.

Реинтродукцией называют процесс заселения или переселения диких животных и растений на территории, где они раньше обитали, однако после исчезли. Таким образом, ученые планируют восстановить популяцию. Еще девять лет назад они пришли к выводу, что все бенгальские, малайские, индокитайские и амурские тигры относятся к одному подвиду Panthera tigris tigris. Это натолкнуло научное сообщество на мысли, что туранский и амурский тигры вовсе не разные подвиды, а только экологические формы.

С момента своего создания в 2018 году природный резерват "Иле-Балхаш" стал успешным проектом по восстановлению экосистемы южного Прибалхашья. Площадь охраняемой зоны раскинулась более чем на 415 тысяч гектаров. Уникальности этому месту придает единственная сохранившаяся речная дельта в пределах Центральной Азии. Здесь уже успешно реализовали проекты по возвращению в дикую природу куланов и краснокнижных тугайных оленей, которые исчезли более ста лет назад. В общем, место для разведения еще одного вида подходит идеально.

Руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Аскар Абдрахманов рассказал, что основным источником для формирования начальной популяции тигров в Казахстане должны стать особи из Дальнего Востока России, а также животные, разведенные от пар из зоопарков.

"В 2022 году Казахстан подписал с Российской Федерацией меморандум о сотрудничестве с целью получения дальневосточных тигров. А в 2023 году голландский Центр спасения тигров при одном из зоопарков предложил пару для разведения. В июне этого года между комитетом лесного хозяйства и животного мира и центром в Голландии был подписан меморандум. Из Голландии тигров доставили во Франкфурт на машине, потом самолетом до Алматы, а потом вертолет привез тигров в центр государственного природного резервата", - рассказал Аскар Абдрахманов.

Хищников зовут Богдана и Кума. Сейчас они содержатся в вольере на территории резервата "Иле-Балхаш", где ждут окончания карантина. Он длится не меньше 21 дня с момента прибытия. По периметру установлены видеокамеры для наблюдения, также построено отдельное логово. Ветеринары тщательно следят за состоянием и адаптацией хищников.

Немаловажная деталь: тигриный вольер окружен трехметровым забором, которые предотвратит проникновение посторонних животных и людей. Внутри комплекса размещены еще шесть отдельных вольеров высотой шесть метров.

"Сейчас тигры чувствуют себя хорошо и ждут окончания карантина. После соблюдения всех процедур их выпустят в просторные вольеры площадью от 0,5 до 0,75 гектаров. В будущем полученное потомство планируется выпускать в природу, в возрасте не менее полтора-два года с пометкой, то есть с использованием спутниковых ошейников для мониторинга уже на воле. Маточное поголовье тигров, перевезенные с Нидерландов будут все время оставаться в большом вольере, в резервате", - поделился подробностями эксперт.

В самом начале наблюдать за тиграми должны по отдельному протоколу, чтобы точно понимать их состояние, подчеркнули в WWF. Это позволит на самом высшем уровне и в максимально сжатые сроки среагировать в случае изменения состояния хищников. Тигры к этому времени полностью привиты от опасных болезней и инфекций.

"В природном резервате есть только одна болезнь, способная нести угрозу для наших хищников. Ей является бешенство. Специалисты заранее предусмотрели это и привили зверей от этого заболевания. Стоит отметить, что ветеринар, которая должна смотреть за тиграми, ранее бывала в зоопарке, где их содержали. Прошла курс обучения. Там же состоялся обмен знаниями и опытом вместе с работниками реабилитационного центра для животных", - объяснили в международной организации.

В WWF отмечают, что восстановление популяции тигров – это не просто вопрос сохранение вида. Хищники помогут вернуть экосистему Казахстана к состоянию, какой она была до вмешательства человека в природу и способствовать ее возрождению. Программа играет особую роль в сохранении биоразнообразия и поможет нашей стране выполнить международные обязательства.

"Вообще территория резервата "Иле-Балхаш" может разместить на своей территории примерно 100 особей тигров. Позволяет это площадь и кормовая база. Она, к слову, сейчас активно восстанавливается. Для этого дополнительно завозятся куланы и тугайные олени. Также в результате биотехнических мероприятий там на порядок была поднята численность местных копытных животных, то есть диких кабанов и косуль. Также в местности обитают джейраны. Все они достаточно хорошо размножаются. В будущем также будет продолжаться работа по биотехнии. Будут проводиться ежегодные учеты, численность контролируется специалистами", - рассказал Аскар Абдрахманов.

В будущем в резерват должны будут привезти еще несколько особей тигров. Исходя из планов, это могут быть осиротевшие тигрята, найденные в природе Дальнего Востока. Но вопрос, говорит Аскар Абдрахманов, еще прорабатывается.

Когда же тигров в Казахстане снова можно будет называть туранскими. На этот вопрос единственного мнения нет, однако скорее всего, после того как у завезенных хищников в природе появится собственное дикое потомство.

Помимо туранского тигра раньше в Казахстане обитали не менее интересные животные, которых сегодня вряд ли можно себе представить. Закаспийского гепарда можно было встретить на побережье Каспия и в пустыне, прилегающей к Аральскому морю вплоть до середины шестидесятых. Ареал жизни красного волка еще в первой половине двадцатого столетия пролегал от южного Алтая до Джунгарского Алатау. Охотники не оставили зверю шанса, поэтому подтвержденных сведений о нем не поступало больше 50 лет.

Еще до привоза амурских тигров в резерват, министр экологии и природных ресурсов рассказал о возрождении популяции туранского тигра. В кулуарах Мажилиса глава ведомства отметил, что в 2015 году подписан документ о реинтродукции туранского тигра. Также Ерлан Нысанбаев поделился подробностями того, кто финансирует проект.