Богдан Лукин завоевал бронзу чемпионата мира по фехтованию в Бахрейне

Фото: instagram/kazakhstan_fencing

Казахстанец Богдан Лукин стал бронзовым призёром Кубка мира по фехтованию по мужской шпаге среди юниоров, который проходит в эти дни в Бахрейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию фехтования.

"Член молодёжной сборной Казахстана по фехтованию, завоевал первую бронзовую медаль, проиграв в полуфинале на приоритете серебряному призёру из Эстонии Маркусу Салму. Поединок завершился со счётом 11:10.Победителем турнира стал Мохамед Эльсаед из Египта. Бронзовую медаль вместе с Богданом получил Лиад Оден из Иордании", — сообщили в федерации.

Всего в Кубке мира участвовало 92 спортсмена из 14 стран. Завтра пройдут командные соревнования.

Фото: instagram/kazakhstan_fencing