Богатые люди опасны — лидер партии Baytaq об экологии Казахстана и деньгах

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Председатель партии Baytaq Азаматхан Амиртай в интервью BaigeNews.kz рассказал о казахстанской экологии и своём отношении к богатству.

О высыхании Арала:

"Мы совместно с коллегами создали движение "Арал тенизи — Туран ойпаты", куда входят все те, кто переживает за Арал. Мы ездили в Узбекистан, встречались с нашими коллегами, экологической партией Узбекистана, поднимали вопрос Сырдарьи. Они тоже готовы совместно максимально эффективно использовать водный ресурс Сырдарьи, чтоб в Арал попадало больше воды. Понятно, что здесь должно помочь государство. Сегодня вопрос Арала президент держит на личном контроле.Есть разные научные предложения, насколько они реализуются, мы сейчас изучаем".

О богатых людях:

"Богатство не должно быть в сердцах людей. Деньги сегодня есть, завтра — нет. Их нельзя запускать в сердце (...). Богатые люди только думают о себе, любят торговаться. Я сейчас приглашаю предпринимателей (в партию — Ред.), они говорят мне: "ты гарантируешь мне место в парламенте?" Не будет гарантий никаких (...). Они хотят купить места. Богатые олигархи — опасные люди общества, очень опасные люди".

О министре экологии Зульфие Сулейменовой:

"Я у неё почувствовал этот дух, дух зелёных. Она хочет сделать благое, и она живёт в зелёном мире. И сейчас она министр, я очень рад. Она многое сделает. Мы будем её поддерживать в её инициативах".

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