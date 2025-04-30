Введение дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога сделает налоговую систему Казахстана более справедливой и эффективной, передаёт BaigeNews.kz.

Важно отметить, что для большинства граждан ставка ИПН останется без изменений и составит 10%. Однако для тех, чей ежемесячный доход приближается или превышает 3 млн тенге, ставка увеличится до 15%.

Существенные изменения коснутся и системы налоговых вычетов. После принятия нового Налогового кодекса, вместо множества сложных и разнообразных вычетов будет действовать единый базовый вычет в размере 30 МРП (месячных расчетных показателей), что более чем вдвое превышает предыдущий размер в 14 МРП. Эта мера окажет положительное влияние прежде всего на людей с невысокими доходами и упростит ведение налогового учета для малого бизнеса.

Таким образом, реформа направлена на повышение прозрачности налоговой системы и усиление социальной справедливости.

Отметим, что Мажилис принял во втором чтении поправки в Налоговый кодекс.