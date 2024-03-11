Боевая подготовка: в Минобороны РК предупредили об ограничениях
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В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил в период с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.
Министерство обороны информирует, что в указанный период времени в отдельных районах региона возможно введение ограничительных мер.
"Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу. В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
В Минобороны просят граждан отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие.
"Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации", - отметили в ведомстве.
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