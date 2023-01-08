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Лента новостей

Sports.kz Сегодня, 02:29
75
Сегодня, 02:29
75
Фото: Sports.kz

Боец UFC спев казахскую песню под домбру убаюкал ребенка

Популярный китайский боец смешанных единоборств казахского происхождения Сайран Нурданбек в своем инстаграме показал видео с ребенком и спел известную песню на домбре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в социальной сети Нурданбек опубликовал видео с ребенком, которого убаюкивал под известную казахскую песню "Есіңе мені алғайсың" Мукагали Макатаева, играя на домбре.

Отметим, что в лучшем промоушне мира Нурданбек провел четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение. В последнем поединке Сайран в первом раунде нокаутировал американского файтера Дэррика Миннера.

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#соцсети #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:29
75
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