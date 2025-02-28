Казахстанский боец ММА Василий Тахтай протянул руку помощи школьнику, который пострадал от жестокого избиения сверстниками в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает мальчика. После случившегося с ним созвонился Василий Тахтай, выразил поддержку и пригласил в гости, а также предложил начать тренировки по единоборствам. Боец пообещал познакомить его с топовыми бойцами Казахстана, назвав их "его братьями", и дал свой личный номер для связи.

В своем Instagram Тахтай прокомментировал ситуацию:

"Все мы родом из детства, и у большинства были моменты, когда приходилось доказывать, кто сильнее. Но человек тем и отличается от животного, что силу он должен применять только для защиты, а не для унижения слабого. Самое страшное в этой истории – мальчик сирота", – написал он.

История вызвала большой отклик в обществе, и многие выразили слова поддержки в адрес мальчика и бойца.

Судя по последним данным, пострадавший находится в специализированном центре под наблюдением специалистов.

По данному факту в Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, где было принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми.

Также стало известно, что для избитого мальчика блогеры собрали 25 млн тенге.