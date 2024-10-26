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Боец Кайрат Ахметов уступил чемпиону Bellator

Сегодня, 11:19
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sportplustv.kz Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
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Фото: sportplustv.kz

Казахстанский боец ММА, экс-чемпион ONE Кайрат Ахметов провел схватку по грепплингу в лиге ADXC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Sport+

Решением судей победу одержал действующий чемпион Bellator в легчайшем весе Патрик Микс.

Стоит отметить, что казахстанец принял предложение выступить на очень коротком уведомлении, буквально за несколько дней до схватки.

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