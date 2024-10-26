Боец Кайрат Ахметов уступил чемпиону Bellator

Казахстанский боец ММА, экс-чемпион ONE Кайрат Ахметов провел схватку по грепплингу в лиге ADXC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Sport+

Решением судей победу одержал действующий чемпион Bellator в легчайшем весе Патрик Микс.

Стоит отметить, что казахстанец принял предложение выступить на очень коротком уведомлении, буквально за несколько дней до схватки.