Боец Кайрат Ахметов уступил чемпиону Bellator
Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
139Фото: sportplustv.kz
Казахстанский боец ММА, экс-чемпион ONE Кайрат Ахметов провел схватку по грепплингу в лиге ADXC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Sport+
Решением судей победу одержал действующий чемпион Bellator в легчайшем весе Патрик Микс.
Стоит отметить, что казахстанец принял предложение выступить на очень коротком уведомлении, буквально за несколько дней до схватки.