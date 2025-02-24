Боец из Казахстана толкнул соперника после боя: реакция UFC
Казахстанца призвали уволить из UFC за скандал после боя.
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Фанаты MMA возмутились поступком казахстанца после боя и потребовали исключить бойца из UFC. На ситуацию отреагировал глава промоушена Дана Уайт, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанский боец Николай Веретенников (12-6) оказался в центре скандала после поражения на турнире UFC Fight Night 252 в Сиэтле. Он уступил американцу Остину Вандерфорду (13-2) досрочно, а затем подошёл и толкнул соперника.
Дана Уайт заявил, что не понимает, зачем казахстанец набросился на соперника.
"Да, это нехорошо – подходить и толкать оппонента. Но он был расстроен решением судьи, ведь тот блокировал удары и пытался выбраться из партера. Я понимаю его эмоции. Но да, вы же знаете, как у нас тут все устроено. Что нам теперь делать?" – заявил Уайт.
Веретенников проиграл уже второй бой подряд в UFC. Он дебютировал в августе 2024 года, уступив американцу Дэнни Барлоу (9-0). Для Вандерфорда этот поединок стал первым в UFC.
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