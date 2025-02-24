Фанаты MMA возмутились поступком казахстанца после боя и потребовали исключить бойца из UFC. На ситуацию отреагировал глава промоушена Дана Уайт, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанский боец Николай Веретенников (12-6) оказался в центре скандала после поражения на турнире UFC Fight Night 252 в Сиэтле. Он уступил американцу Остину Вандерфорду (13-2) досрочно, а затем подошёл и толкнул соперника.

Дана Уайт заявил, что не понимает, зачем казахстанец набросился на соперника.

"Да, это нехорошо – подходить и толкать оппонента. Но он был расстроен решением судьи, ведь тот блокировал удары и пытался выбраться из партера. Я понимаю его эмоции. Но да, вы же знаете, как у нас тут все устроено. Что нам теперь делать?" – заявил Уайт.

Веретенников проиграл уже второй бой подряд в UFC. Он дебютировал в августе 2024 года, уступив американцу Дэнни Барлоу (9-0). Для Вандерфорда этот поединок стал первым в UFC.