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Сегодня, 12:51
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104Фото: Sports.kz
Боец из Казахстана потерпел поражение после семи побед подряд
Казахстанский боец Шукир Сагынай провел бой с россиянином Шарапудином Магомедовым на турнире по смешанным единоборствам Champion Fight Club 3 в Омске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Бой Сагыная и Магомедова прошел в легчайшем весе и был запланирован на три раунда. Его итогом стала победа российского файтера единогласным решением судей.
Таким образом, Шарапудин Магомедов одержал шестую победу в профессиональной карьере, а Шукир Сагынай потерпел третье поражение в профи-ММА.
Казахстанец шел на серии из семи побед — в последний раз он проигрывал в декабре 2020 года.
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