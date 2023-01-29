Боец из Казахстана потерпел поражение после семи побед подряд

Фото: Sports.kz

Казахстанский боец Шукир Сагынай провел бой с россиянином Шарапудином Магомедовым на турнире по смешанным единоборствам Champion Fight Club 3 в Омске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Сагыная и Магомедова прошел в легчайшем весе и был запланирован на три раунда. Его итогом стала победа российского файтера единогласным решением судей.

Таким образом, Шарапудин Магомедов одержал шестую победу в профессиональной карьере, а Шукир Сагынай потерпел третье поражение в профи-ММА.

Казахстанец шел на серии из семи побед — в последний раз он проигрывал в декабре 2020 года.