Боец из Казахстана одолел непобеждённого узбекистанского файтера в Ташкенте
Данияр Онгар одержал седьмую победу в профессиональной карьере, а Мироншох Хусенов потерпел первое поражение.
Сегодня, 21:19
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Сегодня, 21:19Сегодня, 21:19
159Фото: prosports.kz
В Ташкенте на вечере смешанных единоборств Octagon 68 состоялся бой, в котором встретились казахстанский файтер Данияр Онгар и узбекистанский спортсмен Мироншох Хусенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Поединок полулегкого веса прошел всю дистанцию и закончился победой Онгара единогласным решением судей. Таким образом, казахстанец одержал седьмую победу в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, а Мироншох Хусенов потерпел первое поражение.
Напомним, главным событием турнира Octagon 68 станет титульный бой в наилегчайшем весе, в котором встретятся узбекистанец Анвар Абдуллаев и азербайджанец Фарид Алибабазаде.
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