В Ташкенте на вечере смешанных единоборств Octagon 68 состоялся бой, в котором встретились казахстанский файтер Данияр Онгар и узбекистанский спортсмен Мироншох Хусенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок полулегкого веса прошел всю дистанцию и закончился победой Онгара единогласным решением судей. Таким образом, казахстанец одержал седьмую победу в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, а Мироншох Хусенов потерпел первое поражение.

Напомним, главным событием турнира Octagon 68 станет титульный бой в наилегчайшем весе, в котором встретятся узбекистанец Анвар Абдуллаев и азербайджанец Фарид Алибабазаде.