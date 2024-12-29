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Боец из Казахстана одолел непобеждённого узбекистанского файтера в Ташкенте

Данияр Онгар одержал седьмую победу в профессиональной карьере, а Мироншох Хусенов потерпел первое поражение.

Сегодня, 21:19
АВТОР
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prosports.kz Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:19
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Фото: prosports.kz

В Ташкенте на вечере смешанных единоборств Octagon 68 состоялся бой, в котором встретились казахстанский файтер Данияр Онгар и узбекистанский спортсмен Мироншох Хусенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок полулегкого веса прошел всю дистанцию и закончился победой Онгара единогласным решением судей. Таким образом, казахстанец одержал седьмую победу в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, а Мироншох Хусенов потерпел первое поражение.

Напомним, главным событием турнира Octagon 68 станет титульный бой в наилегчайшем весе, в котором встретятся узбекистанец Анвар Абдуллаев и азербайджанец Фарид Алибабазаде.

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