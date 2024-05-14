Боеприпас времён ВОВ обнаружил ребёнок возле частного дома

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружил ребёнок возле частного жилого дома в Подмосковье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГКУ МО "Мособлпожспас".

Он рассказал о своей находке отцу, который сразу позвонил в единую службу 112. На место прибыли взрывотехники. Они идентифицировали боеприпас как гранату времён Великой Отечественной войны. Взрывотехники вывезли снаряд на полигон и обезвредили.