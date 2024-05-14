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Боеприпас времён ВОВ обнаружил ребёнок возле частного дома

Сегодня, 06:44
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ГКУ МО "Мособлпожспас" Сегодня, 06:44
Сегодня, 06:44
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Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружил ребёнок возле частного жилого дома в Подмосковье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГКУ МО "Мособлпожспас".

Он рассказал о своей находке отцу, который сразу позвонил в единую службу 112. На место прибыли взрывотехники. Они идентифицировали боеприпас как гранату времён Великой Отечественной войны. Взрывотехники вывезли снаряд на полигон и обезвредили.

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