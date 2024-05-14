Боеприпас времён ВОВ обнаружил ребёнок возле частного дома
Сегодня, 06:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:44Сегодня, 06:44
180Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружил ребёнок возле частного жилого дома в Подмосковье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГКУ МО "Мособлпожспас".
Он рассказал о своей находке отцу, который сразу позвонил в единую службу 112. На место прибыли взрывотехники. Они идентифицировали боеприпас как гранату времён Великой Отечественной войны. Взрывотехники вывезли снаряд на полигон и обезвредили.
Самое читаемое
- Я видела в его глазах страх: адвокат Уразбахова о реакции Бишимбаева на приговор
- "Мы приговором довольны" - адвокат Игорь Вранчев
- Я буду инициировать петицию – Айтбек Амангельды возьмётся за проверку доходов семьи Бишимбаевых
- Путин решил сменить министра обороны
- Через 24 года Бишимбаеву уже будет 68 лет: адвокаты и брат Салтанат Нукеновой согласны с приговором