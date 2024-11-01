Boeing предложила новые условия по зарплатам в попытке остановить забастовку
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Бастующие рабочие Boeing собираются проголосовать за новое предложение от руководства корпорации, которое предусматривает повышение зарплаты на 38% в течение следующих четырех лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM), представляющая интересы более 30 тысяч рабочих в США, одобрила предложение и заявила, что проведет голосование в понедельник.
Забастовка началась 13 сентября и привела к резкому замедлению производства.
Ранее профсоюз призывал к повышению зарплаты на 40%, а работники Boeing отклонили два предыдущих предложения, включая повышение зарплат на 35%.
"Настало время для наших членов закрепить эти достижения и уверенно объявить о победе, — говорится в сообщении IAM в соцсетях. — Мы считаем, что просить наших членов продолжать бастовать было бы неправильно, поскольку мы достигли стольких успехов".
Boeing заявила, что после повышения средняя заработная плата работников за год увеличится до 119 309 долларов.
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