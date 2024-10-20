Boeing предложил бастующим сотрудникам рост зарплат на 35 процентов

Американская корпорация Boeing на фоне масштабной забастовки предварительно договорилась с профсоюзами о повышении зарплат работникам на 35 процентов в течение следующих четырех лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Новое предложение будет представлено бастующим 23 октября. Корпорация рассчитывает положить конец стачке, которая обходится авиапроизводителю примерно в миллиард долларов в месяц.

Примут ли участники забастовки новое предложение, пока не ясно. Первоначальное предложение Boeing повысить оклад на 25 процентов было отвергнуто. В ответ на это компания неделю назад объявила о сокращении 17 тысяч рабочих мест, то есть десяти процентов своего персонала во всем мире.

Первая с 2008 года забастовка профсоюза "Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли" (IAM) продолжается с середины сентября. Boeing в третьем квартале понесет рекордные убытки в размере 5 млрд долларов. Около 33 тысяч сотрудников корпорации в Сиэтле и Портленде требуют повышения зарплат на 40 процентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing на фоне масштабной забастовки планирует сократить 17 тысяч рабочих мест, то есть уволить десять процентов своего персонала во всем мире, и на один год отложить первую поставку самолета 777X