Президент США Дональд Трамп поручил компании Boeing разработку новейшего истребителя шестого поколения F-47 в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD). По его словам, испытания экспериментальной модели уже проходят на протяжении пяти лет, а серийное производство планируется начать в течение двух лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Нill.

"F-47 будет самым передовым, самым эффективным, самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных", — заявил Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

Истребитель разрабатывается с применением технологий малозаметности и сможет развивать скорость более 2248 км/ч. Особенностью модели станет возможность сопровождения боевыми дронами.

"Он не летает сам по себе. Он летает вместе со многими дронами, сколько угодно, и это то, чего не может сделать ни один другой самолет", — добавил американский лидер.

Министр обороны США Пит Хегсет отметил, что появление F-47 станет сигналом для потенциальных противников о способности Вашингтона оперативно перебрасывать войска и технику по всему миру.

Стоимость контракта на разработку оценивается в 20 млрд доларов. В тендере также участвовала Lockheed Martin, однако победу одержала Boeing, несмотря на финансовые проблемы компании. За последние шесть лет ее убытки составили 33 млрд долларов, но в октябре 2024 года производитель привлек 25 млрд долларов за счет продажи акций, долговых расписок и кредитов.

Союзники США уже проявили интерес к закупке F-47, однако, как подчеркнул Трамп, экспортные версии будут отличаться от оригинала.