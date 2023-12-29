Блокпосты выставили в Туркестанской области

Три блокпоста выставили на дорогах Туркестанской области из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На территории региона начались сильный снегопад и буран. Для обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции задействованы в патрулировании дорог республиканского и областного значения.

Перекрыты перевалы Машат и Шакпак ата автодороги Шымкент - Алматы из Туркестанской области в направлении Жамбылской области. Для предотвращения несчастных случаев на данном участке установлены три блокпоста.

Полицейские призывают граждан не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости.