Блокпосты выставили в Туркестанской области
Сегодня, 18:51
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Сегодня, 18:51Сегодня, 18:51
99Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Три блокпоста выставили на дорогах Туркестанской области из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На территории региона начались сильный снегопад и буран. Для обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции задействованы в патрулировании дорог республиканского и областного значения.
Перекрыты перевалы Машат и Шакпак ата автодороги Шымкент - Алматы из Туркестанской области в направлении Жамбылской области. Для предотвращения несчастных случаев на данном участке установлены три блокпоста.
Полицейские призывают граждан не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости.
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