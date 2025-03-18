ДЧС Алматы предупредило жителей и гостей города о лавинной опасности в горах, передаёт BaigeNews.kz.

"18-20 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Выставлены блокпосты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска: выше плотины "Медео" и выше плотины "Аюсай", - сказано в сообщении.

ДЧС и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.

Напомним, лавина сошла близ Шымбулака 17 марта. Погибла лыжница.