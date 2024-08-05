Блокпосты установили в костанайском селе из-за подозрения на сибирскую язву

В селе Приречное Денисовского района Костанайской области ввели карантин и установили на территории местного животноводческого хозяйства блок-посты, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

26 июля в ТОО "Алтай", которое занимается разведением скота, произошел падеж 13 голов КРС. На место выехали ветеринары совместно с областной территориальной инспекцией МСХ. У погибших коров были взяты патологические пробы, которые направили в ветеринарную лабораторию региона. Она-то и выявила 31 июля положительную реакцию на сибирскую язву. В селе экстренно ввели карантин. Но ветеринары не исключают, что скот погиб по другой причине.

"В этом хозяйстве 505 голов КРС. И в апреле этого года все поголовье полностью было привито от сибирской язвы. То есть профилактические мероприятия проведены в полном объеме, есть фото и видеодоказательства, а также показания свидетелей. Поэтому в соответствии с правилами был введен карантин и начаты работы по дезинфекции республиканским противоэпизоотическим отрядом. Но так как все животные получили вакцину, мы не исключаем, что положительный результат на сибирскую язву дал вакцинный штамм", - пояснил руководитель управления ветеринарии Толеген Иманбаев.

То есть сибирская язва как причина падежа скота может и не подтвердиться. Специалисты отправили пробы в национальный референтный центр Астаны, который уже даст точный ответ, был ли это вакцинный либо "полевой" штамм, которым животные могли заразиться на выпасе. Дело в том, что в селе Приречное в 2021 году уже были зарегистрированы случаи сибирской язвы. Ветеринары не исключают, что скот мог погибнуть и от пастереллеза, потому как в этом году в животноводческом хозяйстве были зафиксированы случаи заболевания, в связи с чем руководство ТОО проводило повторную вакцинацию от пастереллеза.

Пока результаты национального референтного центра не готовы, карантин в селе не снимут. В случае если диагноз подтвердится, то ограничительные мероприятия будут действовать 15 дней с момента последнего падежа животных. Но ветеринары говорят, что уже пять дней гибели скота не было зафиксировано, у коров нет и видимых сиптомов болезни.