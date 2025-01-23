Блогеры-вымогатели шантажировали алматинца "сливом" компромата
Сегодня, 12:06
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Сегодня, 12:06Сегодня, 12:06
33Фото: Скриншот из видео
Полицейские задержали предпринимателя и двух блогеров по обращению потерпевшего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге. Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.
Злоумышленники задержаны при получении 10 млн тенге.
В соответствии со ст. 128 УПК РК они водворены в ИВС. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.
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