Полицейские задержали предпринимателя и двух блогеров по обращению потерпевшего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге. Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.

Злоумышленники задержаны при получении 10 млн тенге.

В соответствии со ст. 128 УПК РК они водворены в ИВС. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.