Блогеры под контролем: предпринимательница рассказала, как проходит налоговая проверка
Диана Камаладин о новых налоговых реалиях.
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Казахстанский предприниматель, блогер и участница рейтинга "30 до 30" Диана Камаладин поделилась впечатлениями после визита в налоговую инспекцию, куда отправилась по полученному уведомлению, передаёт BaigeNews.kz.
В Instagram-Stories она подробно рассказала о своих эмоциях и мыслях после разъяснений налоговых органов.
"Когда 14 февраля мне пришло сообщение от "1414", я была в шоке: что за налог? У государства нет денег? Налог на популярность? Я начала бунтовать, потому что не понимала, что происходит", – призналась Диана.
Однако после визита в налоговую её отношение изменилось.
"Теперь у меня есть картинка и понимание. Блогерская деятельность – это уже сформировавшаяся большая ниша, и ей нужны законы. Государство осознало, что блогеры – это профессия, а значит, должны быть чёткие правила налогообложения", – отметила она.
Диана также была удивлена, насколько детализирована информация налоговых органов.
"Сегодня я увидела, что все данные по моим картам, вплоть до декретных выплат, полностью зафиксированы".
По её словам, процесс оформления налоговой отчётности требует времени и внимания.
"Вам дадут много бумажек, и нужно будет расписаться за каждый тенге. Это не делается за один день, но если хотите закрыть вопрос, придётся выделить время".
В целом, она отметила, что признание блогерства как профессии на государственном уровне – позитивный шаг, означающий, что индустрия продолжит расти и развиваться.
Ранее блогер Алишер Еликбаев пожаловался на "письма счастья" от налоговой.
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