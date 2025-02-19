Блогерская деятельность в Казахстане при определенных условиях подпадает под предпринимательство, и ее участники обязаны платить налоги. Об этом заявил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Это тоже предпринимательская деятельность. Есть общие правила, которые работают для всех. Если предприниматель получает доход более 12 минимальных заработных плат в год, он обязан встать на учет в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрироваться и платить налоги", - пояснил он.

По словам Амрина, в Предпринимательском кодексе четко прописано, что физическое лицо, чей доход превышает 12 МЗП в год, должно исполнять налоговые обязательства.