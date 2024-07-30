Блогеры-миллионники и инфлюенсеры из Азии приехали в Астану

Дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников провела презентацию для иностранных блогеров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Дирекцию.

Блогеров и инфлюенсеров познакомили с национальными играми и туристической отраслью Казахстана.

"В мероприятии приняли участие 11 иностранных блогеров из 8 стран, а именно Таиланда, Малайзии, Китая, Омана, Турции, Азербайджана, Вьетнама, Италии и Кыргызстана. Среди участников были такие международные блогеры, как Nur Ruhainies Farehah из Малайзии, актриса и ведущая с 1.7 млн подписчиков в Instagram и 738.7 тыс. в TikTok, и Wang Jianing из Китая, фуд-блогер с огромной аудиторией на Xiaohongshu, Douyin и Weibo", - сообщили организаторы.

Фото:А.Аяпбергенов

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников.

Во Всемирных играх кочевников будут представлены национальные виды спорта: Қазақ күресі, Құсбегілік, Асық ату, Тоғызқұмалақ, Мангала, Овари, Мас-рестлинг и Дәстүрлі садақ ату.

На предстоящих играх в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.