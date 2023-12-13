Блогеры и журналисты помогут спортсменам с выбором формы для Олимпиады-2024
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Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев пригласил активистов, блогеров и журналистов отдать свой голос за один из вариантов формы для спортсменов сборной Казахстана, участвующих в Олимпиаде в Париже, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Спортивную форму для Олимпиады в Париже министерство туризма и спорта планирует презентовать в феврале.
"Сегодня проводим конкурс. Есть иностранные поставщики, есть внутренние. Будем делать всё законно. Мы приглашаем активистов, блогеров, журналистов для того, чтобы все приняли участие в народном голосовании. По механизму мы вместе определимся", - сказал Маржикпаев.
Отвечая на вопрос о качестве формы спортсменов на Азиаде, министр отметил, что этот вопрос за два месяца уже набил оскомину.
"В принципе, она была приобретена у казахстанского производителя в государственных закупках. Данный поставщик был у нас в реестре добросовестных товаропроизводителей в НПП "Атамекен". После возникновения данной ситуации, вопросов о некачественной форме мы создали комиссию, которая занимается этим вопросом. Хочу сказать, что сегодня антикоррупционная служба проводит у нас определённые проверки, служба экономических расследований ведёт работу по комитету спорта и по дирекции развития спорта. Надо немного подождать, и, я думаю, результаты будут", - сообщил Ермек Маржикпаев.