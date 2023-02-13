Блогеры и онлайн-платформы могут агитировать в соцсетях

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Казахстанцам, активно ведущим блоги, напомнили, что этого года в рамках выборов разрешена агитация в соцсетях. Что необходимо предпринять тем, кто собирается публиковать на своих страницах агитматериалы, рассказал управляющий директор АО "Казконтент" Улан Абишев, передаёт BaigeNews.kz.

"Пользователи соцсетей не позднее 14 февраля 2023 года должны опубликовать, а также представить сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади (п. 3 ст. 28 Конституционного закона РК "О выборах в РК") для публикации агитационных материалов кандидатов:

в депутаты Мажилиса Парламента по партийным спискам в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан;

в депутаты Мажилиса Парламента по одномандатным территориальным избирательным округам в территориальные избирательные комиссии областей, городов Астана, Алматы и Шымкент;

в депутаты маслихатов в территориальные избирательные комиссии областей, городов Астана, Алматы и Шымкент", - написал он на своей странице в Facebook.

Публикация или выпуск в эфир агитационных материалов кандидатов, политических партий, участвующих в выборах, без соблюдения этих требований влечёт штраф на должностных лиц в размере 30 МРП, на юридических лиц – в размере 50 МРП.