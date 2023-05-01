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Блогеру Елене Блиновской могут заменить домашний арест на СИЗО
Российского блогера Елену Блиновскую, которую суд отправил под домашний арест с запретом на пользование интернетом в рамках дела о неуплате налогов, могут отправить в СИЗО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.
Новые призывы участвовать в марафонах Блиновской появились со стороны её кураторов в соцсетях. Если блогер нарушит запрет о пользовании интернетом, то следствие может заключить её под стражу.
По словам адвоката Сергея Жорина, всё зависит от того, есть ли доказательства, что публикации делала не обвиняемая. Если следствие выяснит, что она нарушала установленные судом запреты, то Блиновскую могут отправить в СИЗО.
Блогера Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 миллионов российских рублей. Она пыталась уехать из России на автомашине Maybach, но её задержали по пути. Скорее всего, блогершу кто-то предупредил, что её собираются задержать. Она приобрела билет на самолёт до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в иномарку и поехала в сторону Беларуси.
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