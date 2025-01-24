Министерством внутренних дел в рамках обеспечения принципа "закон и порядок" принимаются меры по изобличению "псевдоблогеров", которые под видом общественной деятельности преследуют корыстные цели, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управлений по борьбе с организованной преступностью выявлено и пресечено более 20 таких фактов.

"В УБОП транспортной полиции на шантаж и системное вымогательство пожаловались работники железнодорожной компании. Преступник, позиционировавший себя как "блогер", фиксировал различные нарушения со стороны проводников, затем шантажировал их с целью вымогательства денежных средств. Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, превысил 48 миллионов тенге. Он осуждён к длительному сроку лишения свободы по 60 эпизодам вымогательств", - сообщили в МВД.

В области Жетісу оперативниками УБОП с поличным задержан "блогер", требовавший у предпринимателя в сфере строительства 10 миллионов тенге. Он угрожал публикациями нарушений при возведении жилого дома.

"УБОП ДП Алматы задержаны и водворены в ИВС "блогеры", которых подозревают в вымогательстве 10 миллионов тенге у осуждённого. Ранее в том же городе задержан другой "блогер", вымогавший 27 миллионов тенге у представителя сети супермаркетов. По данному факту уголовное дело рассматривается в суде, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Аналогичные случаи выявлены в Атырауской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. Все фигуранты задержаны с поличным и привлечены к уголовной ответственности.

В Туркестанской области "блогеры" путём шантажа под угрозой публикации компрометирующих сведений вымогали крупные суммы у руководителей учебных заведений. Судом им назначено наказание в виде лишения свободы до 3,5 лет.

МВД предупреждает, что за совершение вымогательства законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.