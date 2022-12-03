Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы

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В Алматы задержали парня, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz.

24 ноября молодой человек, решив привлечь внимание к себе и личной страничке, забрался с тыльной стороны на крышу стационарного полицейского поста в Алматы и запустил оттуда феерверк, после чего скрылся.

"Через некоторое время его задержали. Вайнер, возможно, не ожидал, что такой хайп будет оценен судебным органом на 10 суток административного ареста. Полиция предупреждает – все подобные противозаконные действия не зависимо от мотивов будут жестко пресекаться", — заявили в департаменте полиции Алматы.

Действия 21-летнего любителя шума в медиа и соцсетях квалифицированы управлением полиции Жетысуского района по статье 434 ч.1 КРКобАП (Мелкое хулиганство) и по статье 436 часть 2 КРКобАП (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах).

Специализированный межрайонный административный суд города Алматы признал парня виновным и наказал адмарестом сроком на 10 суток.