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скриншот с видео Сегодня, 12:32
73
Сегодня, 12:32
73
Фото: скриншот с видео

Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы

В Алматы задержали парня, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой  Polisia.kz. 

24 ноября молодой человек, решив привлечь внимание к себе и личной страничке, забрался с тыльной стороны на крышу стационарного полицейского поста в Алматы и запустил оттуда феерверк, после чего скрылся. 

"Через некоторое время его задержали. Вайнер, возможно, не ожидал, что такой хайп будет оценен судебным органом на 10 суток административного ареста. Полиция предупреждает – все подобные противозаконные действия не зависимо от мотивов будут жестко пресекаться", — заявили в департаменте полиции Алматы.

Действия 21-летнего любителя шума в медиа и соцсетях квалифицированы управлением полиции Жетысуского района по статье 434 ч.1 КРКобАП (Мелкое хулиганство) и по статье 436 часть 2 КРКобАП (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах). 

Специализированный межрайонный административный суд города Алматы признал парня виновным и наказал адмарестом сроком на 10 суток.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:32
73
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