В Туркестанской области задержан 34-летний житель Сарыагашского района, подозреваемый в вымогательстве крупной суммы, передаёт BaigeNews.kz

По данным следствия, мужчина, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал у его организаторов 1 000 000

тенге. При проверке у задержанного обнаружены банковская карта с переведённой суммой и служебное удостоверение журналиста.

Подозреваемый активно ведёт страницы в социальных сетях, где известен как региональный блогер.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.