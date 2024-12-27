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Блогера задержали за вымогательство в Туркестанской области

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 20:08
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ДП Туркестанской области Сегодня, 20:08
Сегодня, 20:08
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Фото: ДП Туркестанской области
В Туркестанской области задержан 34-летний житель Сарыагашского района, подозреваемый в вымогательстве крупной суммы, передаёт BaigeNews.kz.
 
По данным следствия, мужчина, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал у его организаторов 1 000 000
тенге. При проверке у задержанного обнаружены банковская карта с переведённой суммой и служебное удостоверение журналиста.
 
Подозреваемый активно ведёт страницы в социальных сетях, где известен как региональный блогер.
 
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

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