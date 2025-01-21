В Уштобе сотрудниками полиции задержан местный блогер. Его подозревают в вымогательстве 10 миллионов тенге у предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции сообщили, что бизнесмен занимается строительством домов для горожан. Деньги у него потребовали за удаление из соцсетей видео о якобы некачественном строительстве. Уточняется, что блогер обещал со своей стороны больше не публиковать и не распространять записи.

Сотрудниками УБОП ДП области Жетысу при координации областной прокуратуры блогер задержан при передаче части требуемых денег - семи миллионов тенге.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.