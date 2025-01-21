Блогера задержали по подозрению в вымогательстве в Уштобе
Речь идёт о сумме в 10 млн тенге.
Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
101Фото: polisia.kz
В Уштобе сотрудниками полиции задержан местный блогер. Его подозревают в вымогательстве 10 миллионов тенге у предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz.
В полиции сообщили, что бизнесмен занимается строительством домов для горожан. Деньги у него потребовали за удаление из соцсетей видео о якобы некачественном строительстве. Уточняется, что блогер обещал со своей стороны больше не публиковать и не распространять записи.
Сотрудниками УБОП ДП области Жетысу при координации областной прокуратуры блогер задержан при передаче части требуемых денег - семи миллионов тенге.
Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.