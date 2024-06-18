Блогера признали виновным в изнасиловании в Алматы
Сегодня, 21:06
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Сегодня, 21:06Сегодня, 21:06
109Фото: baigenews.kz
Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела уголовное дело в отношении блогера Думана Ерханата, обвинённого в изнасиловании. Процесс прошёл в закрытом режиме, передаёт BaigeNews.kz.
Приговором суда первой инстанции Ерханат признан виновным в изнасиловании, ему назначено пять лет лишения свободы. Апелляционной инстанцией вынесен оправдательный вердикт.
"Изучив материалы уголовного дела, коллегия признала вину Ерханата доказанной. Доводы стороны защиты опровергаются собранными доказательствами. Иная информация в силу требований закона не подлежит изложению. Кассационная коллегия отменила оправдательный вердикт и оставила в силе обвинительный приговор суда первой инстанции", - сообщили в Верховном суде.
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