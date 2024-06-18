Блогера признали виновным в изнасиловании в Алматы

Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела уголовное дело в отношении блогера Думана Ерханата, обвинённого в изнасиловании. Процесс прошёл в закрытом режиме, передаёт BaigeNews.kz.

Приговором суда первой инстанции Ерханат признан виновным в изнасиловании, ему назначено пять лет лишения свободы. Апелляционной инстанцией вынесен оправдательный вердикт.