Блогера подозревают в вымогательстве в Алматы
По версии следствия, он требовал у потерпевшего 700 тысяч тенге, угрожая выложить видео в социальную сеть.
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Полицейские в Алматы задержали 37-летнего мужчину, позиционирующего себя как блогер. По версии следствия, он вымогал у потерпевшего 700 тысяч тенге в обмен на то, чтобы не выкладывать в соцсети компрометирующее видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.
"По факту вымогательства полиция Алматы проводит досудебное расследование. Минувшим вечером сотрудниками Управлений по борьбе с организованной преступностью, а также собственной безопасности в ходе спецоперации при получении денежных средств подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении.
В полиции также добавили, что рядом с ним в автомобиле находились два, так называемых, помощника. По версии следствия, они тоже принимали участие в преступлении. Их действиям ещё будет дана правовая оценка. Сам блогер водворен в изолятор временного содержания.
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