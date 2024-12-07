  • 7 Декабря, 15:46
  • BAIGENEWS

Блогера подозревают в вымогательстве в Алматы

По версии следствия, он требовал у потерпевшего 700 тысяч тенге, угрожая выложить видео в социальную сеть.

Сегодня, 14:33
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:33
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

Полицейские в Алматы задержали 37-летнего мужчину, позиционирующего себя как блогер. По версии следствия, он вымогал у потерпевшего 700 тысяч тенге в обмен на то, чтобы не выкладывать в соцсети компрометирующее видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

"По факту вымогательства полиция Алматы проводит досудебное расследование. Минувшим вечером сотрудниками Управлений по борьбе с организованной преступностью, а также собственной безопасности в ходе спецоперации при получении денежных средств подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что  рядом с ним в автомобиле находились два, так называемых, помощника. По версии следствия, они тоже принимали участие в преступлении. Их действиям ещё будет дана правовая оценка. Сам блогер водворен в изолятор временного содержания. 

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