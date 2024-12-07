Полицейские в Алматы задержали 37-летнего мужчину, позиционирующего себя как блогер. По версии следствия, он вымогал у потерпевшего 700 тысяч тенге в обмен на то, чтобы не выкладывать в соцсети компрометирующее видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

"По факту вымогательства полиция Алматы проводит досудебное расследование. Минувшим вечером сотрудниками Управлений по борьбе с организованной преступностью, а также собственной безопасности в ходе спецоперации при получении денежных средств подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что рядом с ним в автомобиле находились два, так называемых, помощника. По версии следствия, они тоже принимали участие в преступлении. Их действиям ещё будет дана правовая оценка. Сам блогер водворен в изолятор временного содержания.