В Костанайской области задержан блогер, которого подозревают в вымогательстве 15 миллионов тенге местного предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По версии следствия, житель Карабалыка шантажировал бизнесмена компроматом, угрожая опубликовать видео в соцсетях.

"В ходе оперативных мероприятий при координации прокуратуры, блогер задержан с поличным сотрудниками отдела полиции Карабалыкского района. В ходе обыска у него изъяты 15 млн тенге. По факту вымогательства начато досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Подозреваемый водворён в ИВС.