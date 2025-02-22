Блогера подозревают в вымогательстве 15 миллионов тенге в Костанайской области
Мужчина водворён в ИВС.
Сегодня, 14:16
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Сегодня, 14:16Сегодня, 14:16
122Фото: кадр из видео
В Костанайской области задержан блогер, которого подозревают в вымогательстве 15 миллионов тенге местного предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
По версии следствия, житель Карабалыка шантажировал бизнесмена компроматом, угрожая опубликовать видео в соцсетях.
"В ходе оперативных мероприятий при координации прокуратуры, блогер задержан с поличным сотрудниками отдела полиции Карабалыкского района. В ходе обыска у него изъяты 15 млн тенге. По факту вымогательства начато досудебное расследование", — говорится в сообщении.
Подозреваемый водворён в ИВС.
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