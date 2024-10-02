Блогера подозревают в изнасиловании 10-летней девочки

Блогера Клауда Роммеля задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал Baza.



Он жил в Санкт-Петербурге с женщиной и её 10-летней дочкой, причём ребёнка Роммель переселил к себе в комнату "из-за её непростых отношений с матерью". Об этом узнала родственница девочки и обратилась в полицию. Мама ребёнка при этом заявлять в полицию не стала - объяснила, что раньше была в отношениях с Роммелем, затем они расстались, но дочь к нему сильно привязалась.



Роммель все обвинения отрицал — заявил, что во всём виноваты родители девочки, которые "готовы убить родную дочь и бесчеловечно подставить в полицию её наставника". Девочка же, с его слов, вынуждена "нести свой крест и идти на голгофу". Также он признался, что делал ребёнку медицинский массаж, но все его чувства были сугубо отцовские. После того как началась проверка, блогер уехал.



Вскоре он был задержан. По данным издания, его подозревают по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изнасиловании. По версии следствия, эпизод произошел в середине февраля.