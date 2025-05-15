В России объявлен в международный розыск блогер-миллионник Гусейн Гасанов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Следственный комитет РФ, блогер обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере. Против него заведено уголовное дело.

"По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций", – указывается в сообщении.

Отмечается, что так как Гасанов скрылся за рубежом, ему заочно предъявлено обвинение, а суд заочно арестовал его. Он объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

Гусейн Гасанов в своём Instagram-аккаунте прокомментировал обвинения в свой адрес.

"Банда, у меня сегодня не день рождения, но спасибо за ваше внимание, переживания и теплые слова. Видел новости. Да, звучит громко — "заочный арест", но на деле все не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку. Спасибо, что рядом", – написал блогер.

Как пишет gazeta.ru, блогер Гусейн Гасанов родился в 1994 году в Петербурге и окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Будучи студентом, выступал в КВН, а после начал снимать видеоролики и завел личный блог. Гусейна Гасанова знают как автора курса "Мышление миллионера". Он обещал научить подписчиков зарабатывать деньги честным трудом и быстро рассчитываться по кредитам. На аккаунт Гасанова в Instagram подписаны более 30,1 млн человек, а на его YouTube-канал — 1,37 млн.

В марте 2019 года блогер объявил о розыгрыше Mercedes-Benz G-Klasse II, победителя определяли случайным образом. Премиальный автомобиль выиграла 17-летняя украинка, а позже выяснилось, что Mercedes был подержанным и с несколькими штрафами. Гасанова тогда обвинили в подтасовке результатов конкурса.